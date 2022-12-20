Giresun’da Aile Okulu Projesi dahilinde veliler eğitim alıyor

Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ailelerin farklı eğitimlerle çok yönlü desteklenmesi amacıyla başlatılan Aile Okulu Projesi dahlinde 8 dalda 247 kursta 4 bin 998 veli eğitim aldı.

Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Aile Okulu Projesiyle dahilinde velilere aile içi iletişim, çatışma ve stres yönetimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, bağımlılıkla mücadele, sosyal duygusal beceri gelişimi, akran ilişkileri, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitelerden oluşan 8 ana başlıkta toplam 44 saatlik eğitimlerin verildiği belirtildi.

Giresun İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu velilerin eğitimi konusunda verdiği bilgide, “Giresun’da ailelerle birlikte eğiticilerin eğitimi de dahil olmak üzere il genelinde 4 bin 998 veliye ulaşıldı. Eğitici eğitimi alan öğretmenler kendi okullarında gönüllü olan öğretmenlere eğitici eğitimi verdi. Böylece Giresun merkez ilçesinde 226 öğretmen eğitici eğitimi almış oldu. Proje çerçevesinde Giresun genelinde açılan 247 kursta 3 bin 516 kadın, bin 482 erkek veliler eğitimlere katıldı. Aile Okulu projesi eğitimde en önemli paydaşlardan biri olan velileri de işin içine kattığı için çok önemli bir proje. Özellikle kadın velilerimizin daha yoğun şekilde eğitimlere katılım sağlamaları bizi ayrıca mutlu etti. Tüm velilerimizi bu eğitimden istifade etmek üzere okullarımıza bekliyoruz" dedi.