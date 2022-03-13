Giresun’da aç kalan kurtlar şehir merkezine indi

Giresun’un Piraziz ilçesinde yiyecek bulamadıkları için şehir merkezine inen kurtlar güvenlik kamerası ile görüntülendi.

İlçede bir süredir devam eden karın etkisiyle aç kalan kurt sürüsü, ilçenin Yenimahalle Karapınar mevkiine indi. Fındık bahçesinden geçen kurtlar, mahalledeki bir evin bahçesine kadar geldi. Kurtlar evin güvenlik kamerasına yansıdı.