banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Pfizer’den yeni gelişme! Korona virüs hapı geliyor
Pfizer’den yeni gelişme! Korona virüs hapı geliyor
Tam kapanmada her isteyen markete gidemeyecek!
Tam kapanmada her isteyen markete gidemeyecek!
107 gün sonra özgür: 'Bu gece çocuklarımla uyuyabileceğim'
107 gün sonra özgür: 'Bu gece çocuklarımla uyuyabileceğim'
Tam kapanma futbolu etkileyecek mi?
Tam kapanma futbolu etkileyecek mi?

Giresun’da 9 bin 170 buzağı yetiştiricisine 14 milyon liralık destek

Giresun’da 9 bin 170 buzağı yetiştiricisine 14 milyon 578 bin 827 lira destekleme yapılacak.

GİRESUN 27.04.2021, 12:58
3
Giresun’da 9 bin 170 buzağı yetiştiricisine 14 milyon liralık destek

Giresun’da 9 bin 170 buzağı yetiştiricisine 14 milyon 578 bin 827 lira destekleme yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal destek ödemeleri kapsamında hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara ödenen hayvancılık destekleri hesaplara yatıyor.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ”2020 Yılı Buzağı Desteklemesi 1. Dönem Ödemesi, Bakanlığımız tarafından destekleme hesabına yüklenmiş olup, ödemeler banka tarafından yetiştiricilerin T.C. kimlik ve vergi numarasının son hanesine göre hesaplarına aktarılacaktır. Bu kapsamda Giresun genelinde 9 bin 170 yetiştiricimize, 30 bin 103 baş buzağı için 14 milyon 578 bin 827 lira destekleme ödemesi yapılacaktır” denildi.
Yorumlar (0)
16°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?