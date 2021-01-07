Giresun’da 4 günde 63 kırsal yangın meydana geldi

Giresun il ve ilçelerinde bir hafta içerisinde, bahçe temizliği sırasında dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu Orman Bölge Müdürlüğü sahasında 63 kırsal yangın meydana geldi.

Meydana gelen yangınların büyük çoğunluğunun yaşanan kuraklık nedeniyle bahçelerde yapılan bakımların ardından ortaya çıkan atıkların gerekli tedbirler alınmadan yakılması sonucu ortaya çıktığı belirtilirken, yangınların çıkmasını önleyici tedbir olarak vatandaşların yağmur ve karın yağmaya başlayacağı döneme kadar bahçe temizliği sonrası ortaya çıkan atıkları yakmamaları önem arz ediyor.

Giresun Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada ”Vatandaşlarımızın bahçe temizliği yaparken özellikle mal ve can güvenliği konusunda oluşabilecek tehlikeleri de göz önünde bulundurarak, kırsal yangınların çıkmasına sebebiyet verecek eylemlerden kaçınmaları, bu tür olumsuzluklara sebebiyet veren kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağının bilinmesi önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.