Giresun’da 3 yaşındaki çocuk kayboldu

Giresun’un Bulancak ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Bulancak ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde 3 yaşındaki Y.M. isimli çocuk bugün evinin bulunduğu bölgede kayboldu. Küçük çocuğa ulaşamayan yakınları jandarmadan yardım istedi. Bölgede AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri ile köylüler tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.