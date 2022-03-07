Giresun’da 2 bin 500 doz TURKOVAC aşısı uygulandı

Giresun’da uygulanmaya başladığı 7 Şubat tarihinden itibaren geçen bir aylık süreçte 2 bin 500 doz yerli aşı TURKOVAC uygulandı. 7 Şubat tarihinde Giresun’da bulunan devlet hastanelerinde uygulanmaya başlayan yerli aşı yarın itibariyle Giresun ve ilçelerinde bulunan tüm aile hekimliklerinde de uygulanmaya başlayacak.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1 aylık süre zarfında bin 702 hastanın TURKOVAC aşısı olduğunu belirten Başhekim Doç. Dr. Fazıl Kulaklı ;”TURKOVAC aşısını bekleyen çok hastamız oldu. Giresun’da yerli aşımıza talep yüksek, bugüne kadar hiç aşı olmamış ve yerli aşımızı bekleyen vatandaşlarımız aşılarını olmaya başladılar. Umuyorum ki bundan sonra ki süreçte bu ilgi artarak devam eder ve virüse karşı en etkin silah olan aşıyı tüm vatandaşlarımız olur. Bizlerde yerli aşımızı olduk, Giresun Valimiz Enver Ünlü, Sağlık Müdürümüz Muhammed Bulut TURKOVAC aşılarını oldular. TURKOVAC’ı öneriyoruz, destekliyoruz. Bizim aşımız, sahip çıkmamız gerekiyor. Zaten bilimsel etkinliği de kanıtlanmış bir aşı, bu doğrultuda yerli aşımızı vatandaşlarımızda gönül rahatlığıyla olabilirler. Aşı olmak ciddi boyutta koronavirüsten koruyor, en azından hastalığın hastaneye yatış sıklığını ve ağır geçmesinin önüne geçiyor” ifadelerini kullandı.