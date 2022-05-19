Giresun’da 19 Mayıs coşkusu

Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 103. yıldönümü ve “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” tüm yurtta olduğu gibi Giresun’da da coşkuyla kutlandı.

Giresun’daki kutlamalar Valilik önünde Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Valilik önündeki törenin ardından Atatürk Meydanı’na kadar gerçekleştirilecek olan “Gençlik Yürüyüşü” hava muhalefeti nedeniyle iptal edilirken, kutlamalar 19 Eylül Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Buradaki kutlamalara, Vali Enver Ünlü, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Soycan, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, İl Protokolü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Giresun Valisi Enver Ünlü, “Asra sığmayan gün! 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programında 103 yıllık coşkumuzu, heyecanımızı sevgili gençlerimizle ve değerli hemşehrilerimizle paylaştık. Müreffeh yarınlarımızın teminatı olan sevgili öğrencilerimizin hazırlamış olduğu birbirinden güzel gösterileri büyük bir keyifle izledik. 19 Mayıs’ın sevinç ve gururunu derinden hisseden; köklerine, tarihine, milli ve manevi değerlerine yürekten bağlı gençlerimizi tebrik ediyorum. Aynı ruh, aynı inanç ve aynı coşkuyla; Nice 103 yıllara! Bu Bayram Senin!” ifadelerini kullandı.

Kutlamalar, Giresun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün halkoyunları gösterisi, günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmalar, Gençlik Haftası etkinliklerinde dereceye girenlere ödüllerin takdimi, Gençlik Pastası’nın hep birlikte kesilmesi, Giresun Üniversitesi halkoyunları gösterisi, Giresun Spor Lisesinin Gençlik Haftası Gösterisi, Gençlik Haftası Spor ve Geleneksel Sokak Oyunları gösterileri ile devam eden program, Giresun Güzel Sanatlar Lisesi’nin Gençlik Haftası Konseri ile sona erdi.