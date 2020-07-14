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Giresun’da 12 adet el yapımı tabanca ele geçirildi
GİRESUN'DA SİLAH KAÇAKÇILARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINIRKEN 12 ADET EL YAPIMI RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ.
GİRESUN 14.07.2020, 19:35
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Giresun’da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken 12 adet el yapımı ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Temmuz günü saat 19.00 sularında durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan aramada, çanta içerisine çoraplara sarılı vaziyette 12 adet el yapımı olduğu değerlendirilen 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 12 şarjör ve 5 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü A.R.Y. isimli şahıs adliyeye sevk edildi.
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