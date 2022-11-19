Giresun’da 11 okulda 3 bin 134 öğretmen Uzman Öğretmenlik Sınavına girdi

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen ‘Uzman Öğretmenlik Sınavı’ tüm Türkiye’de olduğu gibi Giresun’da da yapıldı. Giresun’da 11 okulda 3 bin 134 öğretmen sınava girdi.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Giresun’da da öğretmenler ‘Uzman Öğretmenlik Sınavı’ girdi. 81 ilde bin 489 okulda 28 bin 650 öğretmen sınava girdi. Giresun’da ise Tirebolu ve Bulancak ilçelerinde 4, il merkezinde 7 olmak üzere 11 okulda 3 bin 134 sınava geç kalmamak için sabahın erken saatlerinde okulun bahçesine gelirken, bazı öğretmenler de sınava dakikalar kala yetişti. 100 sorunun bulunduğu sınavda öğretmenler 150 dakika boyunca sıralarda ter döktü. Öğretmenler sınavda ter dökerken, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu ise okulları dolaşarak öğretmenlere başarılar diledi.

Sınav sonunda is, bazı öğretmenler sınavın çok kolay olduğunu, bekledikleri kadar zorlanmadıklarını ifade etti.