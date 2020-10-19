Giresun’da 10 ayda 629 nikah kıyıldı

Giresun Belediyesi Nikah Memurluğu tarafından 2020 Ocak ayından 20 Ekim tarihine kadar 629 nikah kıyılarak çiftlerin evlendirme cüzdanları verildi.

Kıyılan nikahlar, pandemi kurallarına uyularak kontrollü bir şekilde gerçekleşirken, belediyenin katkılarıyla birbirlerine ömür boyu ‘evet’ diyerek hayatlarını birleştiren çiftler ise bunun mutluluğunu yaşıyor. Bu 10 aylık süreç içerisinde en fazla 139 nikahla Temmuz ayında kıyılırken, en az 10 nikah ile Mayıs ayında gerçekleşti.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu yaptığı açıklamada “ Hemşehrilerimizin iyi gününde de kötü gününde de yanlarında olmak bizim görevimiz. Kontrollü sosyal hayat dönemiyle birlikte nikahlarımızı kıyıyoruz. Giresun Belediyesi olarak yeni yuvaların kurulmasına vesile oluyoruz. Nikah memurlarımızın da özverisiyle kıydığımız nikahlarda temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyuluyor. Bu şekilde kurallara riayet ederek çalışmaya devam edeceğiz. Dünya evine giren tüm çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.