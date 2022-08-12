Giresun’da 1 Vali Yardımcısı ve 4 ilçenin kaymakamı değişti

Mülki idare amirinin görev yerleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile değişti. Karar Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre Giresun Valiliği’ne bir yeni vali yardımcısı atanırken bazı ilçelerin kaymakamları da değişti.

Kararnameye göre, Giresun Vali Yardımcısı Hasan Tnrıseven, Kırklareli Vali Yardımcılığı görevine, Edirne Lalapaşa Vali Yardımcısı Muhammed Çiftci Giresun Vali Yardımcılığına atandı.

Ayrıca Bulancak, Eynesil, Şebinkarahisar, Alucra, Çanakçı, Piraziz ve Keşap ilçelerinin kaymakamları da değişti.

Resmi Gazete’de yer alan atama karalarıyla, Eynesil Kaymakamı İdris Koç Sinop Valiliği Hukuk Müşavirliğine, Malatya Kale Kaymakam Abdulselam Bıçak,Eynesil Kaymakamlığına Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna İstanbul Büyükçekmece Kaymakamlığına, Diyarbakır Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç Bulancak Kaymakamlığına, Şebinkarahisar Kaymakamı Faruk Doğru Yalova Termal Kaymakamlığına, Artvin Murgul Kaymakamı Alay Yazıcı Şebinkarahisar Kaymakamlığına atandı. Daha önce boşalan Keşap Kaymakamlığına ise Aksaray Güzelyurt Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas atandı.

Öta yandan Çanakçı Kaymakamı Yusuf Beran Vuran Ağrı Vali Yardımcılığına, Piraziz Kaymakamı Furkan Başar Bingöl Yedisu Kaymakamlığına, Alucra Kaymakamı Mustafa Çelik Van Başkale Kaymakamlığına atanırken, henüz yerlerine atama yapılmadı.