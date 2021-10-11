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Giresun’a sel mağdurları için yeni bir TOKİ projesi

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk geçen yıl 22 Ağustos’ta yaşanan sel afetinden etkilenen bölgelerden olan merkeze bağlı Çaldağ’da planlanan TOKİ Konutlarının projelerinin tamamlandığını ve ihale aşamasına geçildiğini belirtti.

GİRESUN 11.10.2021, 14:18
Giresun’a sel mağdurları için yeni bir TOKİ projesi

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk geçen yıl 22 Ağustos’ta yaşanan sel afetinden etkilenen bölgelerden olan merkeze bağlı Çaldağ’da planlanan TOKİ Konutlarının projelerinin tamamlandığını ve ihale aşamasına geçildiğini belirtti.

24 konut ve 19 dükkânın yer alacağı TOKİ projelerine ilişkin bilgi veren Milletvekili Öztürk, “Çaldağ’da yaşanan afet sonrasında mağdur olan vatandaşlarımızın yarasını sarmak için diğer bölgelerimizde olduğu gibi burada da çalışmalar hızlı bir şekilde başlamıştır. Çaldağ’da yapımı planlanan konutların yakınından geçen derenin ölçümleri, tespitleri ve raporların ilgili kurumlardan onay süresi dolayısıyla konut yapımına diğer ilçelerimizdeki kadar hızlı başlanamamış olsa da şimdi tüm ön çalışmalar tamamlanmış, projeleri onaylanmış ve TOKİ ihale dairesine sevk edilmiştir. Yine burada da süreci hızlandıracak, çok yakın tarihte ihale edilmesini sağlayacağız. 24 Konut ve 19 Dükkândan oluşan proje ile Dereli, Doğankent ve selden zarar gören diğer bölgelerimizde olduğu gibi Çaldağ’ımızda da zarar gören vatandaşlarımız çok daha güzel konut ve dükkanlara kavuşacaktır” dedi.

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