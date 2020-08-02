Giresun’a gelen yolculara bayram şekeri ikram edildi
GİRESUN’A GELEN YOLCULARA BAYRAM ŞEKERİ İKRAM EDİLDİ
Giresun Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, Ordu-Giresun il sınırında, Giresun’a seyahat eden yolcuların bayramlarını kutlayarak şeker ikramında bulundu.
Ordu-Giresun il sınırındaki polis kontrol noktasını ziyaret eden Giresun Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, Giresun’a giriş yapan şoför ve vatandaşların bayramını kutladı. Kontrol noktasında araç sürücüleri ve yolcularla sohbet eden Vali Yardımcısı Tanrıseven, maske, hijyen ve trafik kuralları konusunda da hatırlatmalarda bulunarak, “İlimize hoşgeldiniz. Şeker tadında bir bayram geçirmenizi diliyoruz” diyerek şeker ikramında bulundu.
Şoför ve yolcular ise, “Böyle bir sürprizle karşılaşacağımızı beklemiyorduk. Uygulamadan mutlu olduk. Giresun Valiliğine duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.
Kurban Bayramı süresince Piraziz ve Bulancak Kaymakamlıklarına da vekalet eden Vali Yardımcısı Tanrıseven, her iki ilçede kurulan uygulama noktalarında görev yapan polis ve jandarmaların da bayramını kutladı. Polis ve Jandarma ekiplerine şeker ikramında bulunan Tanrıseven, “İçişleri Bakanlığımız ve Valimizin talimatları ile Kurban Bayramı boyunca görevimizin başındayız. Amacımız vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini temenni ediyoruz” ifadeleriniz kullandı.
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