Giresun Ziraat Odası’ndan üreticilere sigorta uyarısı

Giresun Ziraat Odası, yaklaşan kış mevsimi öncesinde fındık üreticilerine tarım sigortası uyarısında bulundu.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındıkta 2023 yılı Devlet Destekli Tarım Sigortası (TARSİM) döneminin 1 Kasım 2022 itibariyle başladığını hatırlatarak, üreticilerin zaman geçirmeden ürünlerini devlet destekli tarım sigortası ile güvence altına almaya çağırdı.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan, yaptığı açıklamada, üreticilerimiz zirai don, fırtına, sel gibi doğal afetlere karşı mahsulünü tarım sigortası ile güvence altına alacak olan üreticilerin korkusuz bir kış mevsimi geçireceğini belirtti.

Mevsimsel değişikliklere bağlı olarak son yıllarda fındıkta zirai don ve fırtına hasarı yaşadığına dikkat çeken Karan, “Fındık üreticilerimiz iklimsel afetlerin neden olduğu ve hemen hemen her yıl ürünlerinde az veya çok kayıplara neden olan, don, fırtına, sel, heyelan ve dolu gibi riskleri yaşamaktadır. Bu nedenle ürünlerindeki oluşan kayıpları ise yalnızca TARSİM ile sigorta yaptırarak telafi edebilmektedir. Yüzde 67’ye varan devletin prim desteği ile ÇKS başvurusu yapmış her üreticimizin geç kalmadan fındık bahçelerindeki ürünlerini sigorta yaptırmaları halinde ilerideki günlerde yaşanacak afetlerden oluşacak kayıplarını karşılama fırsatları olacaktır. Üreticilerimizin bu yıl çok yoğun ilgi gösterdikleri sistemde 2023 yılı ürünlerinin kg değerini ise 39 TL’den 65’TL ye kadar fiyat seçenekleri ile sigorta yaptırabilir. Üreticimiz bahçesinin bulunduğu rakıma ve indirimlere göre değişmekle birlikte ortalama bir ocaktan alacağı fındık bedeli ile bir dekar bahçesini sigorta yaptırabilirler. Örneğin, ortalama olarak 150 rakımdaki bahçesinin bir dekarını yalnızca 2,7 kg fındık bedeli karşılığında sigorta yaptırabilirken, 250 rakımdaki bahçesini 3,5 kg, 500 rakımdaki bahçesini 4,4 kg fındık bedeli gibi çok küçük meblağlarla güvence altına alabilmesi mümkündür” dedi.