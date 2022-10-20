Giresun Ziraat Odasından çiftçilere ÇKS uyarısı

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan’dan çiftçileri Çiftçi Kayıt Sistemlerini (ÇKS) güncellemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Çiftçi üye kayıtlarını güncellemeyen çiftçilerin pasif duruma düşeceği ve fındıkta alan bazlı gelir desteği, mazot ve gübre gibi desteklerden yararlanamayacaklarını kaydeden Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan, son başvuruların 31 Aralık tarihi olduğunu hatırlattı.

Karan yaptığı açıklamada, “2023 üretim yılı ÇKS başvuruları başladı, 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecektir. Destekleme alabilmeniz için Ziraat Odası üyeliğiniz aktif olmalıdır. Yeni yayımlanan ÇKS yönetmeliğince e-devlet üzerinden başvurular alınmaktadır. Başvuru esnasında “Ziraat odasına kayıtlı aktif üyeyim” seçeneği işaretlenmektedir. Çiftçi eğer bağlı olduğu odaya başvurup çiftçiliğe devam ettiğini beyan etmez ve bilgilerini güncellemezse pasif duruma düşecektir. Pasif konuma düşenler destekleme alamayacaktır. Güncelleme yapmayan üyeler pasife çekilerek İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirilecektir. Mağdur olmamanız için 31 Aralık 2022 öncesi odamıza gelerek bilgilerinizi güncelleyiniz. Ürününüz bol kazançlarınız bereketli olsun” diye konuştu.

2022 yılı için de 170 lira olacağını hatırlatan Karan, “2022 yılı için yapılacak olan desteklemelerin 20 Ekim 2022 tarihli resmi gazetede yayımlandı. 2009 yılından beri fındıkta alan bazlı gelir desteği adı altında üreticilere dönüm başına ödenen destek parası 2022 yılı için de 170 olarak ödenmesi kararlaştırıldı. 2014 Yılından beri ödenen miktar olan170 lira da kaldı. Fındıkta alan bazlı gelir desteği miktarı acilen arıtılarak, tarımsal girdi maliyeleri göz önünde bulundurularak, en 350-500 lira olması gerekir” dedi.