Giresun Ziraat Odası’ndan alan bazlı desteğe zam talebi

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındıkta alan bazlı gelir desteğinin girdi maliyetlerindeki artışlar göz önünde bulundurularak artırılmasını beklediklerini söyledi.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan yaptığı yazılı açıklamada, gübre başta olmak üzere tarımsal üretimde girdi maliyetlerinin fahiş rakamlara ulaştı hatırlatarak, fındık üreticisinin bu yıl bahçesine gübre atamaz hale geldiğini ifade etti.

Karan yaptığı açıklamada, “Ülke ekonomisine yıllık 2.5 milyar doların üzerinde döviz girdisi sağlayan fındık üreticisi bu yıl çuvalı 500 lirayı bulan gübreyi bahçesine atamaz hale geldi. Eskiden bahçesine 10 çuval gübre atan üreticilerimiz bu yıl bir çuval atar hale geldi. Devlet tarafından 2009 yılından 2014 yılına kadar dönüm başına 150 lira, 2014 yılından 2021 yılına kadar ise 170 lira olarak ödenen fındıkta alan bazlı gelir desteği miktarının artırılması, özelikle bu yıl üreticilerin nefes alması ve üretime daha fazla katkı sunması adına dönüm başına 170 liraya ilaveten 300 lira destek verilmesini bekliyoruz. Bu konuda Giresun’a gelecek olan Cumhurbaşkanımızdan müjde bekliyoruz“ dedi.

2022 yılı mahsulü fındığın karanfil doğumuyla dalın ucunda görüldüğünü aktaran Karan, “Dünya fındık üretim ve ihracatının lideri olan ülkemizde son yıllar verim ve kalite ön plana çıkmaktadır. Daha fazla üretim ve kaliteli bir fındık üretimi için başlatılan çalışma ve projeler fahiş fiyatlara ulaşan girdi maliyetleri karşısında askıya alınabilir. Alan bazlı gelir desteği fındık üreticisi için hem de ülkeye önemli miktarda döviz girdisi sağlayan fındık için son derece önemlidir” dedi.