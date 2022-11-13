Giresun yaylalarında sonbahar esintileri

Giresun’un en önemli turizm merkezleri Kulakkaya ve Kümbet yaylaları, bugünlerde sonbahar renkleriyle misafirlerine görsel şölenler sunuyor.

Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kulakkaya ve Kümbet yaylaları, uçsuz bucaksız ormanlarında sonbahar renklerinin tonları eşliğinde ortaya çıkan eşsiz manzaraları ile misafirlerini karşılıyor.

Tertemiz havası, kendisine özgü dokusu, yöresel ürünleri ve yaylacılık kültürünü günümüze taşıyan yaşantısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Kulakkaya ve Kümbet yaylaları, şehir stresinden uzaklaşıp muhteşem manzaralar eşliğinde huzur bulmak isteyenlerin, doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.