Giresun yaylalarında karla mücadele

Giresun’un yaylalarında nisan ayında yapılan karla mücadele çalışması devam ediyor. Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi bulan bölgede beyaz engel iş makineleri ile aşılıyor.

Yavuzkemal Beldesi Kulakkaya Yaylası’nda karla kapalı yayla yolları yaylacıların obalarına, evlerine ulaşması için Yavuzkemal Belde Belediyesi ekiplerince açılıyor. Kar kalınlığının yer yer yarım metreyi bulduğu Kulakkaya Yaylası’nda çalışmaları yakından takip eden Belde Belediye Başkanı Adem Önal, yaylaya ulaşımda bir sorun olmadığını bazı obalara ve mahallelere ulaşım için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Başkan Önal, “Kulakkaya Yaylası’na yaylacılar gelmeye başladı. Zaten günü birlik yaz kış demeden yaylaya gelenler oluyordu. Yaylaya ulaşımda hiçbir sorun yok sadece bazı mahalle ve obalara ulaşımda kar engeli yaşandı. Kar yağışının durmasının ardından da çalışmalarımızı başlattık. Mart ayının sonuna doğru yaylacılar obalardaki evlerinden haber almaya yaza hazırlık yapmaya gelmeye başlamışlardı. Nisan ayında yağan kara yakalandılar. Ancak hiçbir mağduriyet söz konusu değil iş makinalarımız çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşılmayan oba ve mahalle kalmayacaktır” dedi.