Giresun Valisi Ünlü’den maske ve sosyal mesafe denetimi

Giresun Valisi Enver Ünlü, Korona virüs denetimleri kapsamında kentin çeşitli noktalarında maske, mesafe ve temizlik denetimleri gerçekleştirdi.

Giresun Valisi Enver Ünlü, Kale mahallesinden başlayarak kentin çeşitli noktalarında Korona virüs denetimleri gerçekleştirerek iş yerlerini denetledi. Vali Ünlü, maske ve mesafe kurallarına uyan vatandaşlara teşekkür etti ve kurallara uymayanlara ise uyarılarda bulundu.

Tehlikenin henüz geçmediğini söyleyen Vali Ünlü, “Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulumuzun belirlediği kurallara harfiyen riayet edeceğiz. Tehlike henüz geçmedi. Salgın devam ediyor. Ciddi manada kontrol altına alınma söz konusu. Rakamları il il paylaşmıyoruz. Rakamları paylaştığımızda gereksiz endişeye ve rehavete yol açabiliyor. Mücadelemiz devam ediyor. Kış mevsimi geliyor. Bu sebeple diğer grip vakalarıyla birleştiğinde tekrar bir salgın yaşamamak adına tedbirlere sıkı sıkıya bağlı kalacağız. Mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak duracağız. Özellikle genç ve yaşlı vatandaşlarımızın ihtiyaçları olmadıkça sokağa çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Çalışmak zorunda olan vatandaşlarımızı riske atmamalarını istiyoruz. Çok şükür sokağa çıkma yasağını gerektirecek bir durum yok. O günlere tekrar dönmemek adına kurallara bağlı kalmalıyız” dedi.

Okulların kontrollü bir şekilde açılmaya devam ettiğini söyleyen Vali Ünlü, “Milli Eğitim Bakanımız birkaç gün önce ilimizdeydi. Biz okullarımızı kontrollü bir şekilde açmaya devam ediyoruz. Bu hafta 2 güne çıkardık. Çocuklarımızın okullarla buluşmasını arzu ediyoruz. Bu da normalleşmeyi biraz daha sağlayacaktır diye düşünüyorum. Onun için çocuklarımızın okullarına kavuşmaları için bende bir veli olarak Bakanlığımın aldığı tedbirlere vatandaşlarımızın harfiyen uymalarını istirham ediyorum. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeliyiz. Biraz daha sabredeceğiz, dikkat edeceğiz” diye konuştu.