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Giresun Valisi Enver Ünlü’den Görele ilçesine ziyaret

GİRESUN VALİSİ ENVER ÜNLÜ, GÖRELE İLÇESİNİ ZİYARET EDEREK İLÇENİN GENEL DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.

GİRESUN 30.09.2020, 14:28
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Giresun Valisi Enver Ünlü’den Görele ilçesine ziyaret

Giresun Valisi Enver Ünlü, Görele ilçesini ziyaret ederek ilçenin genel durumu hakkında bilgi aldı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Görele ilçesini ziyaret eden Giresun Valisi Enver Ünlü, Görele Kaymakamı Murat Ödemir’den ilçenin sağlık, eğitim ve güvenlik konuları hakkında bilgi aldı. Vali Ünlü daha sonra İlçe Emniyet Müdürü Zekeriya Baran, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Hasan Türkoğlu ve Çavuşlu Belediye Başkanı Fatih Duzcu’yu ziyaret etti.

Görele Cumhuriyet Meydanına vatandaşlarla bir araya gelen Vali Ünlü, vatandaşlara Korona virüs sürecinde alınan tedbirlerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Daha sonra Cumhuriyet Meydanında 2 saniyede kravat bağlayan Jet Kravatçı Sebahattin Kara, Vali Ünlü’ye kravat bağlama gösterisi yaparak ‘Guinness Rekortmeni’ olduğunu söyledi. Kara, “Kendime ait olan bu rekoru daha aşağıya düşürmeyi hedefliyorum” dedi.

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