Giresun Valisi Enver Ünlü: “Sel sonrası çalışmaları titizlikle takip ediyoruz”

Giresun’da yaşanan sel afeti nedeniyle hasar gören yollar ve köprülerde onarım faaliyetleri devam ederken kaybolan vatandaşları arama çalışmaları ise titizlikle devam ediyor.

Giresun Valisi Enver Ünlü, 22 Ağustos tarihinde yaşanan sel afeti nedeniyle Tirebolu-Doğankent karayolunun 12’inci kilometresinde çöken menfezin bulunduğu alana yapılan Muttab Köprüsünün inşaatında incelemelerde bulunarak çalışmalarla ilgili Karayolları yetkililerinden ve menfez çökmesi sonucu kaybolan Greyder Operatörü Ali Akbulut’u arama çalışmaları hakkında AFAD yetkililerinden bilgi aldı.

Vali Ünlü, bölgedeki yol ve köprü yapım ve onarım çalışmalarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun bizzat takip ettiğini belirterek, “Tirebolu-Doğankent karayolu 12’inci kilometresinde inşa edilen köprü çalışmalarını yerinde inceledik. Sel felaketinden etkilenen bölgelerimizde yapılan her faaliyeti Bakanlarımızın gözetiminde titizlikle takip ediyoruz. Rabbim Milletimize bir daha böyle acıları yaşatmasın” dedi.

Yapımı devam eden Muttab Köprüsünün 92,4 metre uzunluğunda olacağı belirtilerek 2020 yılının sonuna kadar bitirilmesinin planlandığı bildirildi. Ayrıca Dereli yolunda oluşan tahribatların giderilip yol standartlarının artırılarak ekonomiye kazandırılacağı belirtilirken sel nedeniyle yıkılan ve hasar gören Muttab Köprüsü, Gürağaç Köprüsü, DSİ Cebeci Köprüsü, Fındıklı Köprüsü, Gelevera Köprüsü, DSİ Gelevera Köprüsü, Akkaya Köprüsü ve Kotana Köprüsü olmak üzere toplamda 8 adet köprünün hızlı bir şekilde yapılıp trafiğe açılmasının hedeflendiği belirtildi.

Kayıpları aramalar denizde sürüyor

Öte yandan yaşanan sel afetinde sel sularına kapılarak kaybolan Çaldağ’da Emine ve Davut Akgün’ü, Yağlıdere ve Espiye arasına Umut Cantürk ile Tirebolu-Doğankent karayolunda menfezin çökmesi sonucu kaybolan Ali Akbulut’u arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Batlama deresinin denize döküldüğü nokta ile Yağlıdere ve Espiye’den gelen sel sularının denize ulaştığı noktalarda su altı robotu arama ve tarama çalışmaları yapıldı.