Giresun Tabip Odası, Türk Tabipler Birliği Başkanı’nı istifaya davet etti

Giresun Tabipler Odası, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya ’Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik açıklamalarından dolayı tepki göstererek, istifaya çağırdı.

TSK’yı kimyasal silah kullanmakla suçlayan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’yı istifaya çağıran Giresun Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada, “Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, tarihi şan, şeref, merhamet ve adaletle dolu gözbebeğimiz Türk ordumuza alçakça iftiralarına maalesef şahit olduk. Devlet düşmanlığını vatan hainliği boyutuna taşıyan bu zihniyeti Giresun Tabip Odası ve Giresun’da görev yapan hekimler olarak lanetliyoruz. Türk milletinin canına, Türk Devleti’nin bekasına kast etmek amacıyla ülke sınırları dışındaki düşmanlarımız tarafından kurulan terör örgütü PKK’ya karşı gücünü bu asil milletin sinesinden alan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ni alçakça iftiralar ile karalayan zihniyeti şiddetle kınıyoruz. Türk Tabipleri Birliği başkanının meslek örgütümüzü itibarsızlaştıran bu tür açıklamalarını her zaman olduğu gibi reddediyor ve kendisini derhal istifaya davet ediyoruz” denildi.