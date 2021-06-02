Giresun şehir meydanı sokak sağlıklaştırma projesiyle güzelleşiyor

Giresun Belediyesi bir taraftan sosyal dokuyu güçlendirici çalışmaları yürütürken, diğer taraftan da fiziki projeler üzerinde çalışıldığı belirtildi.

Giresun Belediyesi tarafından Alpaslan ve Osmanağa caddeleri üzerindeki bina ve işyerlerinde cephe giydirme ve sokak sağlıklaştırma projesi devam ediyor. Proje kapsamında binaların dış cepheleri sosyal dokuya uygun boyalarla restore edilirken, tenteler ve tabelalarda tek tip hale getiriliyor.

Giresun Belediyesi ve İller Bankası ortak finansmanı ile gerçekleştirilen proje ile ilgili verilen bilgide, görüntü kirliliği bertaraf edilip, şehirde özgün mimarinin ön planda olduğu estetik, modern bir panoramik görünüm kazandırılmasının amaçlandığı kaydedildi.

Kent estetiğini göz önünde bulundurarak uygulanan projede beklentinin üzerinde sonuç alındığını ifade eden Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Tüm yaşam alanlarının temiz, düzenli ve konforlu hale gelmesi adına yoğun bir tempoyla çalışılmaktadır. Son aşamasına girilen ve tamamlanmak üzere olan projeyle birlikte şehrin girişinde yer alan caddelerde bütünlük sağlanacaktır. Göreve geldiğimiz günden bu yana şehrimiz için çalışmalarımıza aralıksız olarak devam etmekteyiz. Şehrimizin görünümünü daha da güzelleştirmeye, iyileştirmeler yapmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalar sonucunda güzel görünen, estetik ve yaşanılabilir bir Giresun’a sahip olup refah ve huzurlu bir yaşam sürdüreceğiz” dedi.