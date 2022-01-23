Giresun -Şebinkarahisar yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Giresun-Sivas kara yolundaki tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Giresun’un iç kesimlerindeki ilçeleri ile Sivas kara yolu bağlantısını sağlayan Kümbet-Tamdere arasında kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Edinilen bilgilere göre, Giresun Şebinkarahisar karayolu tipi nedeniyle zaruri haller dışında kapatıldı. Özellikle Tamdare ve Kumbet bölümünde yoğun tipi ulaşımı etkiliyor. Sürücülerin mağdur olmamaları için Şebinkarahisar ilçesi Tamzara mevki çıkışında trafik ekipleri denetimlerini yoğunlaştırarak, hasta nakilleri dışında seyire izni vermiyor.