Giresun Millet Bahçesinin yapımına başlandı

Giresun’da 24 bin 160 metrekare alana inşa edilecek olan Millet Bahçesinin yapımına başlandı.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun seçim yatırımları arasında yer alan Millet Bahçesi projesi, yüklenici firma ile imzalanan yapım sözleşmesinin ardından hayata geçiriliyor. Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Giresun hedefiyle inşa edilen Millet Bahçesi, 24 bin 160 metrekare alanda 400 günde inşa edilecek.

Giresun’a yapılmış en modern ve en kapsamlı sosyal donatı alanı olan proje içeriğinde koşu yolu, bisiklet yolu, çocuk oyun alanı, açık otopark, peyzaj donatı alanları, yaya yürüyüş yolları ve tematik bahçeler yer alıyor.

Başkan Şenlikoğlu, Giresun’a önemli değer katacak bir projeyi daha hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Şenlikoğlu, “Yediden yetmişe halkımızın tüm kesimine hitap edecek olan Millet Bahçemizde vatandaşlarımız doğayla baş başa hoşça vakit geçirebilecek. Vadettiğimiz projelerden birisini daha hayata geçirecek olmanın gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. Biz vermiş olduğumuz sözleri seçim için değil, Giresun halkı hizmetlerin en güzeline layık olduğu için vermiştik. Giresun için varız. Giresun için çalışıyoruz. Böylesine büyük bir projeyi Giresun’umuza kazandırılmasında en büyük katkısı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Millet Bahçesi projemiz Giresun’umuza hayırlı olsun” dedi.