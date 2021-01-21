Giresun Limanı 2021 yılı için hedef büyüttü

Türkiye’de bulunan diğer limanlara kıyasla ihracat odaklı faaliyet gösteren Giresun Limanı pandemi sürecine rağmen 2020 yılı hedeflerini tuttururken, 2021 yılı içinse hedef büyüttü.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde özellikle ihracatta birinci sırada yer alan Giresun Limanı 2020 yılı içerisinde bir milyon ton yük hacmi hedefini yakaladı. 2021 yılında ise bir milyon tonun üzerinde hedef koyarken kapasiteye bağlı olarak 170 olan direk istihdam sayısının da artarak devam edeceği belirtildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Giresunport Liman İşletmeciliği A.Ş. Müdürü Mehmet Nuh Gül, ABD başta olmak üzere birçok ülkeye limandan ihracat yapıldığını söyledi. Gül “Biz daha önce 2020 yılıyla ilgili öngörümüzü bir milyon ton hedef işlem hacmi olarak belirlemiştik. Pandemi sürecine rağmen bu hedefimize hemen hemen ulaştık. Geçmiş yıllara göre kıyaslamak gerekirse 2018 yılında 80 bin ton olan yük hacmi, 2019 yılında 10 kat artarak 800 bin tona yükseldi. 2020 yılında ise yaklaşık bir milyon ton hedefimize ulaştık. Gemi sayımızı da 22 civarından, 150 adet gemi sayısının üzerine çıkardık. İhracatımız içerisinde sadece tahıl değil, demir cevheri, mıcır, çakıl ve taş madenleri de bulunmaktadır. Limanların en büyük özelliği bulunduğu şehre yatırım çekiyor olmasıdır. Uzun yıllar atıl kalmış limanımız zamanla şehrimize yatırım çekmek için önemli bir rol üstlenecektir. Farklı yatırım yapmak isteyen firmalarla görüşüyoruz. Liman faaliyetini sürdürdüğü sürece yeni yatırımcılar için Giresun daha cazip hale gelecektir. Yeni yatırımcıların Giresun’u tercih etmesi limanların ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Limanımız 2020 yılında da şehrimiz istihdamına katkı sağladı. 2018 yılında 18 olan personel sayısı 2019 yılında önce 36’ya, sonra 100’e ardından ise 150’ye yükseldi 2020 yılında ise 170’e ulaştı” dedi.

Giresun Limanı tedarik zincirinin merkezi konumunda”

Giresun Limanı’na 150 milyon TL yatırım yapıldığını ve yatırım arttıkça istihdamın da artacağını ifade eden Gül, “2021 yılı hedeflerimizde her anlamda yeni hedefler belirlemiş bulmaktayız. 2021 yılında bir milyon tonun üzerine çıkabilmeyi hedefliyoruz. Kapasite arttıkça istihdama katkımız da artacaktık. Giresun Limanı Karadeniz ülkeleriyle, ABD başta olmak üzere Avrupa Ülkeleri arasında tedarik zincirinin merkezi konumuna gelmektedir. Diğer limanlara kıyasla daha uygun şartlarda ve müşteri memnuniyetini öncelikleyen hizmet anlayışı ile faaliyet göstermekte ve bu anlamda depolarında önemli bir işlevi bulunmaktadır” diye konuştu.

“Giresun Limanının geleceği parlak”

Giresun Limanı’nın daha da önem kazanacağına dikkat çeken Gül, “Bir limanın aktif hale gelmesi için hizmet verdiği hinterlanttaki karayolu, demiryolu, hava yolları bağlantılarının güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu sağlandıkça Giresun limanımız hem yatırım çekme yönünden ön plana çıkar hem de limanın hizmet kapsamı artmış olur. Bu anlamda özellikle Eğribel tünelinin hizmete açılması, Ordu Sivas Karayolunun aktif hale gelmesi Giresun limanının önünü açacaktır. Şu haliyle dahi Doğu ve Orta Karadeniz bölgelerinde çok önemli bir yere sahip bulunmaktadır. Limanlar bulunduğu şehirlerde her zaman yeni yatırımcılar için cazibe alanı oluşturmaktadır. Dolayısıyla Giresun limanı bulunduğu şehir ile birlikte büyüyecektir” ifadelerini kullandı.