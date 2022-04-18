Giresun Kent Kültürü ve Basın Tarihi sergisi ziyarete açıldı

Giresun’da 46. Turizm haftası kapsamında 4. Ömer Erden Menteşeoğlu Giresun Kent Kültürü ve Basın tarihi sergisi açıldı.

Can Akengin Sanat düzenlenen serginin açılışını Giresun Valisi Enver Ünlü, Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Gürgenci ve Araştırmacı Gazeteci Yazar Hüseyin Gazi Menteşeoğlu yaptı. Sergide Hüseyin Gazi Menteşeoğlu’nun kişisel arşivinden Giresun’a özgü eski fotoğraflar, Osmanlı dönemi gazeteler, 1900’lü yıllarda matbaa sektöründe kullanılan aletler ve çeşitli belgeler yer aldı.

Bu yıl 4.’sü düzenlenen Ömer Erden Menteşeoğlu Giresun Kent Kültürü ve Basın Tarihi sergisiyle ilgili bilgi veren Hüseyin Gazi Menteşeoğlu, “Rahmetli babam Ömer Erdem Menteşeoğlu’nun adına bu sergiyi düzenliyorum. Onun adını yaşatmak için düzenliyorum. Bu dördüncüsü oldu. Sergimizde genelde Osmanlıca evraklar, Osmanlıca gazeteler ve Türkçe efemeralar var. Ayrıca Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eski Giresun fotoğrafları var. Toplamda 100 civarı belge ve fotoğrafı çerçeveleyip sergimizi ziyaret eden insanların beğenisine sunuyoruz. Her yıl farklı bir tema kullandık. Geçen yıllarda siyah beyaz fotoğraf sanatımız vardı. Bu sene konuyu biraz basın tarihine ayırdık. 1900’lü yıllarda matbuat sektöründe kullanılan klişeler ve diğer matbuat aletleri sergiledik. Bizim için bu sergi çok özel. Babamızın adına düzenlediğimiz için onun adına da bir köşe ayırdık. Plaketlerini, daktilosunu, birkaç fotoğrafını yerleştirdik. Onun yaptığı çalışmaları değerlendiriyoruz. Ama serginin asıl kaynağı benim kişisel arşivim. Ben 2001 yılından bu yana Giresun ile ilgili efemeraları ve fotoğrafları topluyorum. Daha çok Giresun gazeteleri topladım ancak çevre illerin gazetelerini arşivimize ekledik. Toplamda 500 civarı gazeteye ulaştık” dedi.

Serginin açılışına Giresun Valisi Enver Ünlü ve Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Gürgenci’nin yanı sıra AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Demirel, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can ve vatandaşlar katıldı.