banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Pençe-Kilit bölgesinde bir teğmen şehit oldu
Pençe-Kilit bölgesinde bir teğmen şehit oldu
Edin Visca’dan kötü haber
Edin Visca’dan kötü haber
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi

Giresun Jandarma’da görev değişimi

Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı Atama ve Terfileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararnamede Giresun Jandarma Bölge Komutanı ve İl Jandarma Komutanının görev yerleri değişirken yeni atamalar yapıldı.

GİRESUN 13.08.2022, 13:38
Giresun Jandarma’da görev değişimi

Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı Atama ve Terfileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararnamede Giresun Jandarma Bölge Komutanı ve İl Jandarma Komutanının görev yerleri değişirken yeni atamalar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnamelere göre, yaklaşık bir yıldır Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı görevini yürüten Tümgeneral Nuh Köroğlu Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına getirildi. Giresun’da yaklaşık 3 yıldır takdir edilen çalışmalarla görev yapan J.Kd. Albay Muhammet Sevinç ise Sivas İl Jandarma Komutanlığına atandı.

Öte yandan Giresun Jandarma Bölge Komutanlığına Manisa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Giresun İl Jandarma Komutanlığına ise Cari Harekat Daire Başkanlığından J.Kd. Albay Özgür Özer atandı.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu