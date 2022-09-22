Giresun Fındık Tarım Satış Kooperatifi Olağan Genel kurulu gerçekleştirildi

Giresun Fındık Tarım Satış Kooperatifi’nin Olağan Genel Kurulunda, Kooperatif Yönetim Kurulu ve Birlik Delege seçimleri gerçekleştirildi

FİSKOBİRLİK sosyal tesislerinde gerçekleştirilen genel kurula FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar ve FİSKOBİRLİK Genel Müdür Vekili Turgay Çakmak ve üyeler katıldı.

Ortak üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği seçimde, tek liste aday oldu. Listede yer alan Fuat Yurt, Metin Bay, Şahin Özdem ve Hüseyin Öztürk Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilirken, Murat Kumaş, Fuat Yurt, İbrahim Usta ve Metin Bay ise Birlik Delegesi olarak seçildi.

Genel Kurulun ardından bir açıklama yapan FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kumaş, "Genel Kurulumuz tüm ortak üreticilerimize ve Kooperatifimize hayırlı olsun. İnşallah bu dönemde daha güzel çalışmalara imza atacağız. Ayrıca Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Lütfi Bayraktar’ın Genel Kurulumuza katılması da bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Başkanımızın önderliğinde yapmış olduğumuz yeni yatırımlar ve projelerimizle birlikte Birliğimizi ve Kooperatifimizi daha ileri götürmek için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Son olarak Genel Kurulumuza iştirak eden saygıdeğer ortaklarımıza ve konuklarımıza çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Giresun Fındık Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Yurt ise Genel Kurul’un ve gerçekleştirilen seçimin hayırlı olmasını temenni etti. Yurt ‘’Öncelikle Genel Kurulumuza katılarak bizleri onurlandıran FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanımız Lütfi Bayraktar ve tüm ortak üreticilerimize teşekkür ediyorum. Katılımın ve ilginin yoğun olması bizleri fazlasıyla mutlu etti. İnşallah ortak üreticilerimizle birlikte birliğimizi ve kooperatifimizi daha güzel yerlere taşıyacağız. Bu vesileyle Kooperatifimizde bugüne kadar görev yapmış ve yeni görev alan yöneticilerimize ve tüm emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.