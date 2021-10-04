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Giresun Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Zahide Kevser Şahin Dünya 3.’sü oldu

27 Eylül-1 Ekim 2021 tarihlerinde Meksika’da düzenlenen APCYS 2021 (Asia Pacific Conference of Young Scientists) proje yarışmasına, ülkemizi temsilen Giresun Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Zahide Kevser Şahin katıldı. Şahin’in Environmental Science kategorisinde "Effect of Fermented Liquid Organic Algae Fertilizer On Forage Performance in Hydroponics Fodder System" adlı biyoloji alanındaki projesi üçüncü olarak bronz madalya ile ödüllendirildi. Giresun Fen Lisesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada “Öğrencimiz Zahide Kevser Şahin’i ve biyoloji öğretmeni Murat Kodat’ı kutlar, başarılarının devamını dileriz” ifadelerine yer verildi.

GİRESUN 04.10.2021, 14:40
Giresun Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Zahide Kevser Şahin Dünya 3.’sü oldu

27 Eylül-1 Ekim 2021 tarihlerinde Meksika’da düzenlenen APCYS 2021 (Asia Pacific Conference of Young Scientists) proje yarışmasına, ülkemizi temsilen Giresun Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Zahide Kevser Şahin katıldı. Şahin’in Environmental Science kategorisinde "Effect of Fermented Liquid Organic Algae Fertilizer On Forage Performance in Hydroponics Fodder System" adlı biyoloji alanındaki projesi üçüncü olarak bronz madalya ile ödüllendirildi. Giresun Fen Lisesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada “Öğrencimiz Zahide Kevser Şahin’i ve biyoloji öğretmeni Murat Kodat’ı kutlar, başarılarının devamını dileriz” ifadelerine yer verildi.

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