Giresun, deprem afeti yaşayan Adıyaman ile kardeş şehir oldu

Giresun Belediye Meclisinde, deprem afeti yaşayan illerden birisi olan Adıyaman ile kardeş şehir olma kararı aldı.

Belediye Başkan Vekili Hasan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündemdeki maddeler görüşüldü. Bazı maddeler oylamaya sunulup kabul edilirken, bazı maddeler ise ilgili komisyona havale edildi.

Mecliste oy birliğiyle alınan karara göre; deprem felaketi yaşayan iller arasında yer alan Adıyaman ile Giresun kardeş şehir oldu.

Konuyla ilgili olarak yapılan bilgilendirmede, “Ülkemizde büyük iki deprem yaşanmış ve 11 ilimiz bu depremden etkilenmiş olup, binalar yıkılmış, çok sayıda can kayıpları ve yaralılar olmuştur. Böyle büyük bir afetin meydana getirdiği tahribatın giderilmesi için devletimiz, yerel yönetimlerimiz ve milletimiz birlik beraberlik içinde deprem bölgesine arama kurtarma ve acil ihtiyaçların karşılanması ve yaraların sarılması konusunda üst düzeyde iş birliği ve yardımlaşma duygusu içinde çalışmaya başlamıştır. Bu kapsamda Adıyaman ilimizdeki belediyelerimize ve belde halkına destek olmak amacıyla ’Belediye, belediye sınırları dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlayabilir’ hükmü gereğince Adıyaman ilinin ilimiz ile kardeş şehir olması için karar alarak, ihtiyaç duyulan alanlarda malzeme, mal, hizmetin temin edilerek Adıyaman iline ulaştırılması kararlaştırılmıştır” denildi.