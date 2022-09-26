Giresun Belediyesi’nden tarihi semti yeniden canlandıracak proje

Giresun Belediyesi tarafından Sokakbaşı mevkiinde yöresel ürün ve hediyelik eşya çarşısıyla meydan düzenleme projesi için çalışmalar başlatıldı.

Giresun Belediyesi’nin projelerine aralıksız sürdüğü belirtilerek, tamamlanarak halkın hizmetine sunulan veya yapımı devam eden projelerin ardından şimdi de ‘Sokakbaşı yöresel ürün ve meydan düzenleme projesinin hayata geçirileceği ifade edildi.

Projeyle ilgili bilgi veren Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, projenin birinci etabının yapım işi ihalesi gerçekleştirildiğini belirterek, “Sokakbaşı’nda belediye otoparkı üzerine uygulanacak olan projenin toplam alanı bin 100 m2 olup iki katlı olarak inşa edilecek. Projede zemin katta 9 dükkan, 1. katta 9 dükkan olmak üzere 40-45 m2 büyüklüğünde toplam 18 dükkan bulunuyor. Yine proje alanı içerisinde kadın kooperatifinin kullanabileceği yöresel ürün ve hediyelik eşya satışına uygun dükkanlar ile kafede yer alıyor. Projenin 2. etabında ise 1. etap karşısındaki alan için projelendirme süreci tamamlandıktan sonra yapım işi ihalesi gerçekleşecek. 2. etap proje alanı yaklaşık bin 500 m2 olup, proje kapsamında çevre ve meydan düzenlemesi ile 6 adet 30 m2 büyüklüğünde satış dükkanı bulunuyor” dedi.

Sokakbaşı projelerle yeniden canlanacak

Tüm projeleri tek tek hayata geçireceklerini de belirten Belediye Başkanı Şenlikoğlu, “Biten projelerimiz var, devam eden projelerimiz var. Sokakbaşı şehrimizin en eski ve çok özel bir semti olup, tarihi ve kültürel birçok özelliği barındırmaktadır. Kendi özünün yanında tarihi okulları, özgürlük yolunu, kaleyi, müzeyi, zeytinlik semtini kapsamakta veya bağlantısı bulunmaktadır. Turizm açısından da çok değerli bir semtimizdir. Türkülere konu olmuştur. Dolayısıyla Sokakbaşı’mızı güzel bir proje ile yeniden canlandırmak, hareketlendirmek istiyoruz. Tüm mahalle halkının ve Giresunluların çok beğeneceği projemizi kısa zamanda tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden Giresun’umuza hayırlı olsun“ diye konuştu.