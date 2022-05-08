Giresun Belediyesi’nden “Anneler Günü” etkinliği

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, ‘Anneler Günü’nde şehit, gazi, engelli ve sporcu çocukların anneleri ile Belediye Kale Sosyal Tesislerinde bir araya geldi.

Merhameti, şefkati ve sevgisiyle evlatlarını hayata bağlayan tüm annelerin ‘Anneler Günü’nde tebrik eden Başkan Şenlikoğlu’na eşi Meryem Şenlikoğlu da eşlik etti. Başkan Şenlikoğlu, “Cennet anaların ayakları altındadır” cümlesinde olduğu gibi annelerimiz bizim için çok kıymetli ve değerlidir. Anne duasını alabilmek gerçekten çok önemli. Allah tüm annelerimizden razı olsun. Annelerimiz olmazsa olmazımızdır. Anneler, hep doğru ve güzel olanı nasihat ederler. Annenin hayır duasını almak da çok önemlidir. Onların kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Onları kırmamalıyız. Koruyan hep annedir, ağlayan hep annedir, bağışlayan hep annedir. İçinde sevgiyi, şefkati, merhameti, iyiliği barındıran en güzel kelimedir anne. Bizleri hayata bağlayan tüm annelerimizin anneler gününü bir kez daha kutluyorum" diye konuştu.

Konuşmasının ardından eşi Meryem Şenlikoğlu ile birlikte tüm annelerle selamlaşıp sohbet eden Başkan Şenlikoğlu, annelere sukulent çiçeği hediye etti. Program, çektirilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.