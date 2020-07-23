Giresun Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarına hazır

Giresun Belediyesi, kentsel dönüşüm projeleri konusunda kendi ekibini yetiştirmek ve göreve hazır hale getirmek için uzman personel ve proje destekleri kapsamında Esenler Belediyesi ile sözleşme imzaladı.

Giresun’un bazı bölgelerinde kentsel dönüşüm çalışmaları başlatmayı planlayan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, İstanbul’da Türkiye’nin büyük dönüşümünün gerçekleştiği Esenler’de Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksü ile bir araya geldi.

Giresun Belediyesi ile Esenler Belediyesi arasında kentsel dönüşüm bilgi ve tecrübe aktarımı konusunda bir sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında Giresun Belediyesi, kentsel dönüşüm projeleri için Esenler Belediyesinde belli bir süreliğine konusunda uzman personel ve proje desteği alacak. Giresun Belediyesi bu süreçte, kendi ekibini yetiştirecek ve göreve hazır hale getirecek.

Konuyla ilgili bilgi veren Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, "Türkiye’nin kentsel dönüşüm açısından en tecrübeli kurumu olan Esenler Belediyesi ile kentsel dönüşüm konusunda teknik yardım, bilgi ve tecrübe aktarımıyla ilgili bir birliktelik içerisinde bulunacağız. Giresun’da Esenler Belediyesi’nin dönüşümle alakalı tecrübesinden yararlanmak istiyoruz. Desteklerinden dolayı Başkanımıza ve yönetimine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise, "Esenler olarak kentsel dönüşümdeki bugüne kadar yapmış olduğumuz metodları ve başarıları Giresun’a taşımak istiyoruz. Bilgi ve tecrübe paylaşımımızla beraber bizim yaşadığımız tecrübeleri yaşamadan hemen işe başlanması için yapılabilecek adımların, hem fikri hem de fiili danışmanlığını üstleneceğiz” ifadelerini kullandı.