Giresun Belediyesi, depremzedelerin sosyal hayata uyumları için psikolojik destek veriyor

Giresun Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen ‘Kadın Danışma Merkezi’ depremzedelere yönelik ücretsiz olarak sosyal ve psikolojik destek veriyor.

Giresun Belediyesi tarafından kurularak, 1 koordinatör, 1 büro personeli ve 1 psikolog olmak üzere 3 personelle görev yapan “Kadın Danışma Merkezi” bu defa depremzedeler için hizmet vermeye başladığı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Depremin acısını, psikolojisini, etkisini hepimiz yaşadık, ancak bunu en iyi depremzede kardeşlerimiz bilir. Biz de Belediye olarak depremzedelerimize sosyal ve psikolojik destek vermek için harekete geçtik. Depremzede vatandaşlarımız Kadın Danışma Merkezimize gelerek ücretsiz olarak destek alabilirler. Depremzede kardeşlerimize karşı desteğimiz her alanda devam edecek” dedi.