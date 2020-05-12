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Giresun Belediyesi, can dostlarını rahat ettiriyor

GİRESUN BELEDİYESİ, CAN DOSTLARINI RAHAT ETTİRİYOR.

Giresun Belediyesi, can dostlarını rahat ettiriyor

GİRESUN BELEDİYESİ, CAN DOSTLARINI RAHAT ETTİRİYOR.

12 Mayıs 2020 Salı 15:12
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Giresun Belediyesi, can dostlarını rahat ettiriyor

Giresun Belediyesi, hayvan severlerin taleplerini değerlendirerek sahipsiz hayvanların sağlıklı bir yuvaya kavuşmaları için hayvan barınağında birçok yenileme ve geliştirme çalışmaları yaptı.

Yüzlerce hayvana bakım ve tedavinin uygulandığı barınakta, yaralanan ve sakat kalan hayvanların tedavileri yapılıyor ve tedavi sonrası bakımları gerçekleştiriliyor. Sokak hayvanları barınakta daha sağlıklı, daha hijyenik ve modern bir ortamda tedavi görüyor.

Giresun Belediyesi, 150’den fazla kedi ve köpek evi ile 150’ye yakın mama kapları kaparak soğuk hava şartlarında hayvanların barınma ve beslenmelerini sağladı. Yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için son üç ayda 15 ton olmak üzere son bir yılda 45 ton mama kullanıldı.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun’un tüm sorunlarıyla ilgilendiklerini belirterek; “Bizim için üzerinde durduğumuz sorunlarından biri de sokak hayvanlarıdır. Yaşam hakkı olan hayvanların da normal şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri için gereken çalışmaları yapmak görevlerimiz arasındadır. Sokaklarda sahipsiz hayvanlar kalmasın ve hayvanlar ömürlerinin sonuna kadar doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürsünler istiyoruz” dedi.

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