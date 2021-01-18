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Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu hizmetlerini anlattı

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 20 aylık görev sürecinde gerçekleştirilen çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeleri değerlendirdi.

GİRESUN 18.01.2021, 13:56
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Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu hizmetlerini anlattı

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 20 aylık görev sürecinde gerçekleştirilen çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeleri değerlendirdi.

Belediye Başkanı Şenlikoğlu, düzenlediği basın toplantısında, göreve geldikten sonra çok önemli çalışmalara imza attıklarını ve sürecin planlanan şekilde devam ettiğini söyledi.

Sosyal ve kültürel anlamda birçok hizmetin devam etmesinin yanı sıra mega projelere de imza atmak için çalışma yürüttüklerini kaydeden Başkan Şenlikoğlu, “Bilindiği gibi Bulancak durağı projesini tamamladık. Burada aynı zamanda şehir girişimizi düzenlemek ve ilimize yakışır bir meydan oluşturma hedefimizde bulunmaktadır. Bu planlama doğrultusunda halen burada bulunan balıkçılarımızı da kesinlikle mağdur etmeden uygun bir yere taşınmalarını sağlayacağız. Yine 17 kilometrelik sahil yolu ve meydan aydınlatma projesini de tamamladık ve ışıklandırma deyip geçmemeliyiz, ışıklandırma bir şehrin renklenmesinin yanı sıra geç saatlere kadar ticaretinin de devam etmesi anlamında hayatı canlı tutmaktadır. İçerisinde özellikli itfaiye ve çöp araçları olmak üzere yeni kazandırdıklarımızla araç filosunu güçlendirdik. Bunlarla birlikte 6,5 milyon liralık asfaltlama, 105 bin metrekare parke taşı döşemesi yapıldı. Caddelerimiz asfaltlanırken ara sokaklarımız ise parke taşıtla döşenmektedir. Pandemi süreci göz önüne alınarak hijyen ekibi kuruldu ve 5 bin maske, 55 ton dezenfekte dağıtımı yapıldı. Aynı zamanda esnaflarımıza da destek olmak amacıyla 2020 yılı içerisinde 3 ay belediye kira bedeli almadı ve 2021 yılı içerisinde de aynı şekilde 3 ay kira bedeli almayacaktır” bilgisini verdi.

Devem eden projeler

Giresun Belediyesi’nin devam eden ve planladığı yatırımlarla ilgili de açıklama yapan Belediye Başkanı Şenlikoğlu, “Yaşanan pandemi sürecinde hiçbir mazerete sığınmadan yatırımla ilgili projelerimizi sürdürdük ve takip ettik. Sanayi sitesi bölgesinde 70 dönümlük alan üzerine planladığımız projede çöp ve moloz kaldırma çalışmamız tamamlanmak üzere. Burayı yeşil alanıyla, spor sahalarıyla yaşam alanı yapmak istiyoruz. Bu projeyi bu yıl içerisinde yatırıma dahil etmeyi istiyoruz. Karadeniz Sahil Yolu Giresun şehir içi girişine uygulanacak dal-çık projesinin de detaylı proje çalışması devam etmektedir. Bu projelerin yanı sıra önem verdiğimiz bir başka yatırımımız ise Balıkçı Barınağı projesidir. Burası sadece bir Balıkçı Barınağı değil aynı zamanda Balıkçı Ticaret Merkezi olacaktır. İçerisinde soğuk hava depoları, balıkçı hali bulunacaktır. Hedefimiz büyük balıkçıların tercih edeceği bir yer haline getirmek. Yine mevcut Atatürk Stadyumunun bulunduğu yer Millet Bahçesi olması için ihaleye çıktı. Burası da şehrin nefes alacağı bir yer haline gelecektir. Ayrıca bir diğer önemli projelerden birisi de içme suyu projesidir. İkisu mevkiinden Duroğlu Beldesi, Keşap ve Bulancak ilçelerimiz ile birlikte Giresun’a su projesi devam etmektedir. Bu proje yaklaşık 500 milyon lira civarındadır” dedi.
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