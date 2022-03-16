Giresun 11 projeyle TÜBİTAK bölge finallerinde

28-31 Mart tarihlerinde Samsun’da düzenlenecek olan TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Finallerine Giresun 11 projeyle katılacak.

TÜBİTAK - Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca, ortaokul öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Samsun Bölge Sergisine Giresun’dan yapılan çok sayıda proje arasından 11 proje davet edilerek Giresun’u temsil etme hakkına sahip oldu.