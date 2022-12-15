Gazi Teğmen Köksal’a moral ziyareti

Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ile birlikte Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Piyade Teğmen Burak Köksal’ı Yağlıdere ilçesi Sınır köyündeki baba evinde ziyaret etti.

Kahraman Gaziye “Geçmiş olsun” dileklerini ileten Vali Ünlü, devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Vali Ünlü, ziyaret sonrası yaptığı paylaşımda, “Gazi, toprağın vatan olma hikayesinin yaşayan şahididir... Pençe Kilit Harekâtı’nda ’gazilik’ payesiyle şereflenen Giresunlu kahramanımız Piyade Teğmen Burak Köksal’ı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Rabbim tüm gazilerimize sağlıklı uzun ömürler versin” ifadelerine kullandı.

Gazi P. Teğmen Burak Köksal, 21.11.2022 tarihinde Kuzey Irak Bölgesinde Pençe Kilit Harekâtı kapsamında yürütülen operasyonda terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen el yapımı patlayıcı ile yapılan saldırı sonucu alt dudağında şarapnele bağlı kesik, sağ kasık üstünde şarapnel girişi ve sağ diz üstünde minimal şarapnel girişi mevcut şekilde yaralanmış, akabinde Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek, bağırsaklarından ameliyat olmuştu.