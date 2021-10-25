banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
İş dünyasında 'kur' tedirginliği
İş dünyasında 'kur' tedirginliği
Aşı olanlara iki gün izin
Aşı olanlara iki gün izin
Kabine öncesi kritik görüşme!
Kabine öncesi kritik görüşme!
Ali Koç'tan kritik açıklama!
Ali Koç'tan kritik açıklama!

FİSKOBİRLİK’ten üreticilere toprak analizi çağrısı

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) fındık üreticilerinin verim, kalite ve karlılığı artırması adına doğru gübrelemenin çok önemli olduğu konusunda uyarılarda bulundu.

GİRESUN 25.10.2021, 12:56
FİSKOBİRLİK’ten üreticilere toprak analizi çağrısı

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) fındık üreticilerinin verim, kalite ve karlılığı artırması adına doğru gübrelemenin çok önemli olduğu konusunda uyarılarda bulundu.

FİSKOBİRLİK’ten yapılan yazılı açıklamada, fındıkta yüksek verim, kalite ve karlılığı sağlamanın öncelikli koşulunun toprağı tanımak olduğu belirtilerek, doğru zamanda, doğru gübreleme işleminin yapılmasının ön koşulunun toprak analizi yaptırmak olduğu, bu nedenle üreticilerin geciktirmeden toprak analizlerini yaptırması gerektiği dile getirildi.

Artan gübre fiyatları ve maliyetler sebebiyle, doğru ve zamanında gübreleme yapılmasının daha da önemli bir hale geldiğine vurgu yapılan açıklamada, "Toprak analizinin amacı, topraklarda oluşum özelliklerine bağlı olarak farklı miktarlarda bitki besin elementi bulunmakta olup, bitki besin maddesi miktarlarının ve yıl içerisinde bitkiyle topraktan alınan besin elementi miktarlarının belirlenmesindir. Fındığın normal gelişimini sürdürebilmesi, bol ve kaliteli ürün verebilmesi bilinçli ve dengeli bir gübreleme ile mümkün olmaktadır. Doğru ve yeterli gübrelemenin ilk adımı ise, bahçeye ait toprak örneklerinin doğru olarak alınıp toprak analiz laboratuvarlarında analizlerinin yaptırılmasıdır. Analiz yapılmadan gübre kullanılmasının birçok sakıncası vardır. Örneğin artan gübre fiyatlarını da göz önünde bulundurduğumuzda, gereğinden fazla veya az miktarda gübre kullanılması halinde hem ekonomik yönden üreticilerimiz zarara uğrar, hem de fazla miktarda verilen gübreden dolayı fındıkta gelişim bozuklukları oluşur. Bunun yanı sıra fazla verilen besin maddesi diğer elementlerin bitki tarafından alımını da engelleyeceğinden yapılan gübreleme işleminden beklenilen fayda sağlanamaz. Toprağın ihtiyacı olan besin elementlerinin yeterli miktarda verilememesi durumunda ise üründe bozulma, verimde azalma ve randımanda düşüş gibi sıkıntılar ile karşılaşılır. Ayrıca bilinçsiz şekilde yapılan gübreleme, toprağın yapısını bozarak toprak ve çevrenin kirlenmesine de neden olur. Dolayısıyla kalite, verim ve karlılığı artırmak, israf ve çevre kirliliğinin önüne geçmek adına tüm üreticilerimiz toprak analizi yaptırmalıdır’’ denildi.

Analiz işlemleri için toprak numunesi alınırken dikkat edilmesi gereken hususlarında belirtildiği açıklamada, "Toprak numune örneği bahçeye gübre verilmeden birkaç ay önce, sonbaharda alınması uygundur. Toprak örnekleri bahçenin genel görünüşüne göre S, U veya Z şeklinde en az 6-8 yerden 0-20cm ve 20-40 cm olmak üzere iki derinlikten alınmalıdır. Sonrasında alınan bu toprak taş, odun, yaprak gibi yabancı maddelerden temizlenerek homojen bir şekilde karıştırılmadır. Böylece doğru ve güvenilir bir analiz sonucu elde etmek mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca fındık üreticilerinin, Toprak Analizi hakkında ayrıntılı bilgi almak için en yakın Fiskobirlik kooperatifi ile iletişime geçebileceği belirtildi

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Alanyaspor 10 20
4. Fenerbahçe 10 19
5. Karagümrük 10 18
6. Beşiktaş 9 17
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2