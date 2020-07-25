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Fiskobirlik’ten üreticilere çağrı

FİSKOBİRLİK, ORTA VE DOĞU KARADENİZ’DE BULUNAN BİRLİĞE BAĞLI TÜM KOOPERATİF YÖNETİM KURULU BAŞKANLARI VE ÜYELERİNİN KATILIMLARIYLA 2020 FINDIK ALIM STRATEJİLERİNİ VE YÖNTEMLERİNİ BELİRLEMEK İÇİN İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLEDİ

GİRESUN 25.07.2020, 10:29
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Fiskobirlik’ten üreticilere çağrı

Fiskobirlik’in Orta ve Doğu Karadeniz’de bulunan birliğe bağlı Yönetim Kurulu Başkanları ve üyelerinin katılımlarıyla, 2020 fındık sezonu öncesi istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Giresun EFİT A.Ş Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda 2020 alım stratejileri ve alım yöntemlerinin belirlenirken, üreticilere de Fiskobirlik’e ürün verin ortak olun çağrısında bulunuldu.

Fındık üreticilerinin Kooperatife teveccüh göstermeleri konusunda her türlü kolaylığın sağlanması adına bir takım kararların alındığı ifade edilen toplantıyla ilgili yapılan açıklamada, bölgede bulunan mahalli idare yetkililerinin ve siyasilerin, fındık ve Fiskobirlik ile ilgili sorunlara duyarlı olmaları da talep edildi.

Açıklamada, “Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde bulunan Fındık Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Fındık üreticileri için Fiskobirlik’in vazgeçilmez olduğunu bir kez daha ifade ederek, üreticilerimizin bölgede bulunan mahalli idare yetkililerinin ve siyasilerin, fındık ve Fiskobirlik ile ilgili sorunlara duyarlı olmaları talep edilmiştir. Birlik, kooperatifler ve iştiraklerin 2020 mubayaa sezonuna hazır bir şekilde gireceği bölge fındık üreticilerinin mağdur olmamaları için her türlü tedbirin alınması kararlaştırılmıştır. Bu toplantılarda Birlik ve kooperatiflerimizin, her şeye rağmen eskisinden daha güçlü, daha kararlı ve birliktelik duygusunun daha fazla olduğu büyük bir aile olduğu görülmüştür. Anladık ki artık ayağa kalkmış, hedefleri olan, her gün hedeflerine doğru emin adımlar ile ilerleyen birliğimizin üstesinden gelemeyeceği, altından kalkmayacağı hiç bir durum yoktur” denildi.

Üreticilere Fiskobirlik’e ortak olun çağrısı

Üreticilere, Fiskobirlik için çağrıda da bulunulan açıklamada, “Kooperatif demek üretici demek, kooperatif demek birliktelik demek, kooperatif demek dayanışma demektir. Bu nedenle tüm kadroları ile yeni alım dönemine hazır olan Birlik ve kooperatiflerimizi, ortaklarımızın ve tüm fındık üreticilerimizin yalnız bırakmayacağına inanıyoruz. Ayrıca kamuoyu tarafından şu bilinmelidir ki mevcut Fiskobirlik Yönetim Kurulu Üyeleri ve Başkanı tüm bölgelerin kooperatiflerinin delegelerince seçilmiştir. Bu delege yapısı incelendiğinde, Doğu Karadeniz bölgesinin toplam delege sayısının, geçmişte olduğu gibi bugünde, Batı Karadeniz bölgesi delege sayısına göre fazla olduğu görülmektedir. Fiskobirlik’e Kanun Anasözleşme ve Yönetmeliklerde belirtilen şartları taşıyan fındık üreticilerinin ortak olmalarının önünde hiç bir engel bulunmamaktadır. Kooperatiflerimize ortak olan, 100 kg beyanname veren ve verdiği bu beyanın yarısını, yani 50 kg fındığı, üye olduğu kooperatife teslim eden her ortak seçme ve seçilme hakkına sahip olmaktadır. Bu şartları yerine getiren ortaklarımızın katılımı ile her yıl, Kooperatifler ve Birliğimiz mali genel kurullarını ve yasa gereği 4 yılda bir de seçimli genel kurulları yapılmaktadır. Bu çerçevede, 2020 yılı fındık alım döneminde, tüm fındık üreticilerini Fiskobirlik’e ortak olmaya ve fındık vermeye davet ediyoruz“ ifadelerine yer verildi.

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