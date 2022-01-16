banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Vefat eden kişinin idari borçları mirasçılardan talep edilemez
Vefat eden kişinin idari borçları mirasçılardan talep edilemez
Hekimoğlu İsmail hayatını kaybetti
Hekimoğlu İsmail hayatını kaybetti
La Liga ve Almanya Kupası heyecanı yaşanacak
La Liga ve Almanya Kupası heyecanı yaşanacak
Yargıtay’dan emsal ‘hayırlı evlat’ kararı
Yargıtay’dan emsal ‘hayırlı evlat’ kararı

FİSKOBİRLİK’ten fındık üreticilerine zirai don uyarısı

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’nden (FİSKOBİRLİK) fındık üreticilerine zirai don tehlikesine karşı uyarılarda bulunuldu. Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının ardından yaşanan kar yağışına karşı FİSKOBİRLİK’ten zirai don uyarısı yapıldı.

GİRESUN 16.01.2022, 13:46
FİSKOBİRLİK’ten fındık üreticilerine zirai don uyarısı

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’nden (FİSKOBİRLİK) fındık üreticilerine zirai don tehlikesine karşı uyarılarda bulunuldu. Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının ardından yaşanan kar yağışına karşı FİSKOBİRLİK’ten zirai don uyarısı yapıldı.

Yapılan açıklamada, “Fındıkta don riskinin en fazla görüldüğü aylar Ocak, Şubat ve Mart aylarıdır. Bu yıl ocak ayı başında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Bu durum bazı bölgelerde fındıkta erken uyanmayı tetikledi. Ancak geçtiğimiz haftadan itibaren yaşanan ani sıcaklık düşüşleri ile birlikte orta ve yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Kış aylarında çiçeklenen fındık bitkisinde ortalama eksi 2 ila eksi 8 derecelerde hasar tehdidi ile karşı karşıya kalıyor. Hasarın etkisi yaşanan sıcaklık düşüşü ve süresine bağlı olarak da değişkenlik gösteriyor. Bu nedenle yağan kar esasında fındık için faydalı olarak görülse de sonrasında yaşanabilecek don olayları rekolte üzerinde önemli bir tehdide neden oluyor. Bu noktada üreticilerimiz gerekli önlemleri alarak riski minimize edebilir’’ denildi.

Zirai dona karşı önlemler alınabilir

Fındık üreticilerinin don riskine karşı alabileceği önlemlere de yer verilen açıklamada üreticilerin tarım sigortası yaptırması gerektiğine dikkat çekildi. Fındık üreticilerin don riskine karşı alabileceği önlemler konusunda ise “Su donarken toprak yüzeyinin de ısısını düşürür. Bunun önüne geçebilmek adına yağmurla sulama sistemiyle sulama yapılabilir. Toprağın üzeri çeşitli materyaller yardımıyla örtülerek ısı kaybı engellenebilir. Çalı-çırpı gibi sis ve duman veren çeşitli yanıcı materyaller hakim rüzgar yönünde bahçelerin uygun yerlerinde yakılabilir. Fındık bitkisinin soğuğa karşı daha duyarlı olmasına yol açan fazla azotlu gübrelerin kullanımından kaçınılabilir” bilgisi verildi.

Üreticilere sigorta uyarısı

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında ‘’Bitkisel Ürün Sigortası’’ yaptırması gerektiği uyarısında da bulunulan açıklamada, “Üreticilerimize sigorta kapsamında danışmanlık hizmeti de sağlıyoruz. Sigorta yaptırılırken dikkat edilmesi gereken birçok parametre var. Bitkisel Ürün Sigortası yaptırılırken, ürünün yetiştirildiği bahçenin konumu, yükselti, ürünün çeşidi, ürünün verimi, fındık için ocak sayısı ve bahçenin yaşı, son hasat tarihi gibi detaylara dikkat ediliyor. Yapılan sigorta işlemi sırasında, ilgili parametrelerden birine dahi dikkat edilmediği ya da yanlış tercih edildiği takdirde üreticilerimiz maddi kayıplar yaşayabilmekte. Bu durumun önüne geçmek ve üreticilerimize daha iyi hizmet sağlayabilmek adına Fiskobirlik Sigorta ve 50 Kooperatifimizdeki personellerimiz aracılığıyla üreticilerimize aralıksız destek vererek danışmanlık hizmeti vermeyi sürdürüyoruz” denildi.

Ayrıca, yapılan açıklamada, sigorta yaptırmak isteyen üreticilerin 2022 yılı Çiftçi Kayıt Sistemini yenilemeleri gerektiği uyarısında bulunulurken, üreticilerin, Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası ile ilgili daha detaylı bilgi alması, başvuru işlemleri ve sigorta kapsamında 2022 yılı değişiklikleri hakkında haberdar olmaları amacıyla, bulundukları bölgedeki en yakın FİSKOBİRLİK Kooperatifine başvurmalarının yeterli olacağı belirtildi.

Yorumlar (0)
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 21 34
5. Fenerbahçe 21 33
6. Beşiktaş 21 32
7. Hatayspor 20 32
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 21 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Manisa Futbol Kulübü 20 25
11. Altınordu 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Tuzlaspor 20 24
14. Kocaelispor 20 24
15. Keçiörengücü 20 23
16. Menemen Belediyespor 20 23
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Chelsea 22 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 20 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 20 23
15. Everton 19 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11