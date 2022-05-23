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FİSKOBİRLİK’e istihdama katkı teşekkürü

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’nin iştirak şirketlerinden Entegre Fındık İşleme Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, 2021 yılında Giresun’da en çok sigorta primi ödeyen kurum oldu.

GİRESUN 23.05.2022, 17:11
FİSKOBİRLİK’e istihdama katkı teşekkürü

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’nin iştirak şirketlerinden Entegre Fındık İşleme Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, 2021 yılında Giresun’da en çok sigorta primi ödeyen kurum oldu.

Giresun’da sigorta prim ödemesinde birinci olan FİSKOBİRLİK EFİT A.Ş’ye, Giresun Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Cevdet Ceylan tarafından Teşekkür Belgesi verildi.

“Ekonomi ve istihdama katkımız devam edecek”

Konu ile ilgili açıklama yapan FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlamayı sürdüreceklerini belirterek “Fındık işleme tesislerimiz son yıllarda fındık ve fındıklı mamul üretimi ve bu alanda istihdam sağlama konusunda Giresun ve ülke ekonomisinin lokomotifleri arasında kararlılıkla yerini sağlamlaştırmayı sürdürüyor. Çalışmalarımızın ve emeklerimizin karşılığını almak herkesi olduğu gibi bizleri de mutlu etmekte. Bu rakamların içerisinde Genel Müdürlüğümüz ve Giresun Bölgesinde faaliyet gösteren kooperatiflerimizde sağladığımız istihdam yer almıyor. Buralarda sağladığımız istihdamı da katarsak rakam katlanarak artıyor. Ancak henüz daha yolun başındayız. Ortak üreticilerimize sözümüz var. Bu markayı, bu değeri hak ettiği konuma getirene kadar tüm unsurlarımızla birlikte gece gündüz demeden çalışmaya devam ederek ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlamayı sürdüreceğiz’’ dedi.

"Algı operasyonlarına prim vermeyiz"

Son dönemde bazı sosyal medya organları aracılığıyla FİSKOBİRLİK ve FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu üzerinden yürütülen karalama kampanyalarına prim vermeyeceklerini de kaydeden Başkan Bayraktar, bu tür faaliyetler içerisinde olanlara ve arkasındaki şer odaklarına en iyi cevabı sahada icraatla verdiklerini belirtti.

Bayraktar, “Bizim üzerimizden mesnetsiz iddialar ortaya atarak algı operasyonları ile kamuoyunu yanlış yönlendirenlere en güzel cevabı çalışmalarımızla veriyoruz. FİSKOBİRLİK, her zamankinden daha güçlü ve kararlı bir şekilde hedeflerine adım adım ilerlemektedir. Bu kervan artık her şeye rağmen yürür’’ açıklamasında bulundu.

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