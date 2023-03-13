Fındık üreticisine gübreleme uyarısı

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, 2023 yılı fındık hasat sezonu öncesi kaliteli ve verimli bir ürün için üreticilere yazlık gübreleme uyarısında bulundu.

Karan, yaptığı açıklamada, “Fındık ülkemiz, bölgemiz ve özelikle ilimiz için son derece önemli tarımsal bir üründür. Altın değerindeki bu ürünümüze ne kadar sahip çıkar gerekli gübre, ilaç ve bakımların zamanında yaparsak, o kadar verimli ve kaliteli bir ürün elde ederiz. Bilindiği gibi geride bırakmaya hazırladığımız kış mevsiminde ülke genelinde yeterli yağışlar gerçekleşmedi. Bu durum önümüzdeki yaz aylarının kurak geçeceği anlamına gelmektedir. İlimiz ve bölgemiz her kadar yağışlı bir bölge olsa da fındıkta oluşabilecek kuraklıktan etkilenebilir. Bun nedenle fındık ürünün gelişip, oluşabilmesi için gübreleme şarttır. Fındık üreticilerimizin bahçelerine atacak olacağı bir torba gübre dahi kendi menfaatlerine olacaktır. Gübre atılan bahçe ile atılmayan bahçe arasındaki fark hasat zamanı kendini bariz olarak göstermekte, gübre atılan bahçe ile atılmayan bahçe arasındaki verim farkı ortaya çıkmaktadır. Fındıktan daha fazla verim için bahçelerimizin ihtiyacı olan gübre ve ilaçları zamanında atmalıyız ki, daha fazla kazanç ve verim elde edelim” ifadelerini kullandı.