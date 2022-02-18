Fındık üreticisine budama ve gübrelere eğitimi veriliyor

Giresun Ziraat Odası ve Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde Kemaliye Köyü’nde üreticilere uygulamalı fındıkta budama ve gübreleme eğitimi verildi.

Fındık üreticilerine yönelik teorik ve uygulamalı gerçekleştirilen eğitimle ilgili bilgi veren Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, ekonomik ömrünü tamamlamış ve kuru fındık dallarında yapılacak olan bilinçli budamanın meyve verimi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Karan yaptığı açıklamada, “ Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile işbirliğinde fındık üreticilerine yönelik eğitim faaliyetlerini sürdürülmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından üreticilere fındıkta budama ve gübreleme eğitimi verilmektedir. Diğer meyve türlerin de olduğu gibi fındıkta da budama, düzgün ve kuvvetli bir ağaç oluşturmak, ağacı uzun süre verim çağında tutmak, kuvvetten düşmeye başlamış dalları ya da ocakları yeniden kuvvetlendirerek bir süre daha yüksek kaliteli meyve vermesini sağlamak amacıyla uygulanır. Budama, şekil budaması, verim budaması ve gençleştirme budaması olmak üzere üç şekilde yapılır. Budama yapılırken, ocaklar arası mesafe 4 metre olmalıdır. Ocaktaki dal sayısı 5-6 adetten fazla olmamalı. Yaşlı dalların yerine bakılan ikame dallar ocağın dış kısmında gelişen kök sürgünlerinden seçilmeli. Budama ise, doğru zamanda yapılmalı. Bahçedeki tozlayıcı olarak dikilmiş çeşitler kesinlikle kesilmemeli. Dallar budama testeresiyle toprak seviyesinden pürüzsüz bir şekilde kesilmelidir” bilgilerini verdi.