Fındık üreticilerine sigorta uyarısı

Giresun Ziraat Odası (GZO) Başkanı Nurittin Karan, fındık üreticilerine tarım sigortası uyarısında bulundu.

Fındık üreticilerine Tarım Sigortaları Havuzu(TARSİM) kapsamında sigorta başvurularının 28 Şubat tarihinde sona ereceğini hatırlatan GZO Başkanı Karan, “Giresun ve Türkiye için son derece önemli, stratejik bir ürün olan fındıkta mevsimsel değişikliklere bağlı olarak son yıllarda zirai don ve fırtına hasarı yaşandı. Üründeki kayıpları devlet destekli tarım sigortasıyla giderilmektedir. Fındık üreticilerimiz iklimsel afetlerin neden olduğu ve hemen hemen her yıl ürünlerinde az veya çok kayıplara neden olan don, fırtına, sel, heyelan ve dolu gibi riskleri yaşamaktadır. Bu nedenle ürünlerindeki oluşan kayıpları ise yalnızca TARSİM ile sigorta yaptırarak telafi edebilmektedir. Yüzde 67’ ye varan devletin prim desteği ile Çiftçi Kayıt Sistemi başvurusu yapmış her üreticimizin geç kalmadan fındık bahçelerindeki ürünlerini sigorta yaptırmaları halinde ilerideki günlerde yaşanacak afetlerden oluşacak kayıplarını karşılama fırsatları olacaktır” dedi.