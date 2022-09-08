Fındık hasadı sona eren Giresun’da sahiller fındıkla doldu

Fındık hasadının sona erdiği Giresun’da üreticiler topladıkları fındığı Karadeniz Sahil Yolu’nun kenarlarına sererek kurutmaya çalışıyor.

Giresunlu üreticiler topladıkları fındığı kurutabilmek için şehir içindeki yolları ve sahil boyundaki yaya kaldırımlarını adeta harman yeri haline getirdi. Fındıkta hasat mevsiminin sona ermesinin ardından üreticiler ürünlerini kurutma telaşı içeresine girdi. Bir süredir yağışlı giden havalar nedeniyle fındık kurutamadıklarını ifade eden üreticiler, özellikle yüksek köylerden sahile gelmek zorunda olduklarını dile getirdiler.

Keşap’ın Karabulduk köyünden gelen fındık üreticisi Bülent Şahin, beton veya asfalt zemine serilen fındıkların daha iyi kuruduğunu belirterek, “Bu nedenle ürünlerimizi kurutabilmek için karayolu kenarlarını ve kaldırımları tercih etmek zorunda kalıyoruz. Bahçelerimizden bin bir güçlükle topladığımız fındıklarımızı buralarda daha iyi ve daha hızlı kurutmaktayız. Fındığı yağmur yağış topladık. Ancak hava şartları nedeniyle köylerde kurutamayınca sahile sermek zorunda kaldık. Köyde bir ayda kurutamayacağımız fındığı sahilde birkaç günde kurutabiliyoruz. Sahiller köyden daha güneşli oluyor” dedi.

TMO’ya ürün satmak için kriterlerine uygun kurutmak gerekiyor

Fındığı TMO’ya satabilmek için belirli kriterlerin başında iyi kurutmanın geldiğini belirten Umur Mehdioglu Akçalı ise, “Serbest piyasa ile TMO alım fiyatları arasında büyük bir fark var. TMO randımanına göre 54-55 TL’den alım yaparken, serbest piyasada fındık fiyatı 44,5 ila 47 TL arasında satılıyor. Üreticiler de TMO’ya fındık satmak için daha iyi kurutmak zorunda kalıyor. TMO kriterlerinin başında nem oranı geliyor. Bunun için çok iyi kurutulması şart. Bu konuda kurutma tesisleri kurulsa üreticiler için çok kolaylık olacaktır. Bir de yüksek randıman ve rekolte için üreticilere daha fazla destek verilmelidir. Bakımsız arazilerden randımanı ve rekoltesi düşük ürün alınıyor” dedi.