Fındık fiyatları yükselişte

Giresun serbest piyasada fındık fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Geçen haftayı 26 TL’den kapatan Giresun kalite fındık, bugün itibariyle 26 lira 50 kuruşa kadar alıcı bulmaya başladı. Levant kalite fındık 25 ile 25,50 TL arasında işlem görürken kara ve sivri fındık da 22 TL’den işlem görüyor.