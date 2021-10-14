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Fındık fiyatı serbest piyasada yükselişini sürdürüyor

Dünyanın 1 numaralı fındığı olan Giresun kalite fındık uzun bir aradan sonra serbest piyasada 25 TL’yi gördü

GİRESUN 14.10.2021, 12:36
Fındık fiyatı serbest piyasada yükselişini sürdürüyor

Dünyanın 1 numaralı fındığı olan Giresun kalite fındık uzun bir aradan sonra serbest piyasada 25 TL’yi gördü

Giresun serbest piyasasında bir ara 23,50 TL’ye kadar inen fındık fiyatları, son bir haftada 1 liralık artış gösterdi. Geçen haftaya 24 TL’den başlayan Giresun kalite fındık, 50 kuruş daha arttı ve 25 TL’ye kadar alıcı buldu. Kara ve sivri fındık da serbest piyasada 21 TL’den işlem gördü.

Giresun’da fındık ticareti yapan Ekrem Civelekoğlu, fiyatlarda yaşanan hareketlilik hakkında yaptığı açıklamada, “Bu sezon fındık fiyatlarında yaşanan hareketlilik devam ediyor. Sezon başında serbest piyasada 26 TL’yi gören ancak daha sonra sert bir düşüşle 23 lira 50 kuruşa kadar gerileyen fındık fiyatları, son bir haftada yeniden yükselişe geçti. Geçen haftadan bu yana fındık fiyatlarında yaklaşık 1 TL’lik artış oldu. Giresun kalite fındık yeni içerisinde yükselişinin sürdürerek randımanına göre 25 TL’ye kadar fiyattan alıcı bulmaya başladı” dedi.

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