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Fedakar öğretmenler okulu boyuyor

Giresun’un Görele ilçesine bağlı Taşlık köyünde Okul Müdür Kamil Özdemir ve gönüllü öğretmenler eğitime katkı amacıyla görev yaptığı okulu boyuyor.

GİRESUN 02.06.2022, 14:33
Fedakar öğretmenler okulu boyuyor

Giresun’un Görele ilçesine bağlı Taşlık köyünde Okul Müdür Kamil Özdemir ve gönüllü öğretmenler eğitime katkı amacıyla görev yaptığı okulu boyuyor.

İlçeye 18 kilometre uzaklıkta, 6 derslikten oluşan ve 47 öğrencinin öğrenim gördüğü Taşlık İlkokulu’nda Okul Müdürü olarak görev yapan Kamil Özdemir ve gönüllü öğretmenler, örnek bir davranış sergileyerek eğitim verdiği okulu boyamaya başladı. Okulun mezunları ve velileri işbirliğiyle boya temin edilirken, okulda 8 yıldır müdür olarak görev yapan Kamil Özdemir ve gönüllü öğretmenler de işçiliğini yaparak boya çalışmalarını sürdürüyor.

Okul Müdürü Özdemir, ”Bir öğretmen sadece ders anlatan değil aynı zamanda bulunduğu çevreyi de güzelleştirmelidir. Boya ihtiyacını okulun eski mezunları temin edilince bizde okulun öğretmenleri olarak okulumuzu boyadık. İşbirliğiyle okulumuzu öğrencilerimiz için daha da güzelleştirmeye çalıştık. Geçmişte bir boyacılık tecrübem olmasa da daha önceki görev yerlerindeki okullarımızda da bu tür çalışmalarımız olmuştu” bilgisini verdi.

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